264 Millionen Kinder weltweit gehen nicht zur Schule.

Das steht in dem neuen Weltbildungsbericht der UNESCO, der heute vorgestellt wird. Die UNO-Organisation ruft Regierungen dazu auf, mehr in ihre Schulsysteme zu investieren und das Recht auf Bildung einklagbar zu machen. Man sei weit von Errungenschaften wie Chancengleichheit und Qualität entfernt. Die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung sehen vor, dass bis 2030 alle Kinder eine kostenlose Grund- und Sekundarschule abschließen. Die Weltgemeinschaft drohe an der Umsetzung dieses Ziels zu scheitern, heißt es im Bericht der UNESCO.