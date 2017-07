Die Unesco hat weitere Welterbe-Stätten in Deutschland bekannt gegeben.

Zum Welterbe gehören jetzt auch die Laubenganghäuser in Dessau-Roßlau und die Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes ADGB in Bernau. Damit hat das in Krakau tagende Unesco-Komitee das Welterbe Bauhaus erweitert, das schon Gebäude und Denkmäler in Dessau und Weimar umfasst. Brandenburgs Kulturministerin Münch nannte die Entscheidung einen großen Glücksfall für das Bundesland.



Zuvor waren auch sechs Höhlen auf der Schwäbischen Alb zum Welterbe erklärt worden. In ihnen wurden älteste Zeugnisse menschlicher Kunst gefunden.



Der Naumburger Dom und die umgebende Kulturlandschaft in Sachsen Anhalt wurden dagegen nicht als Welterbe bestätigt, der Antrag wurde abgelehnt.