Die Präsidentin der deutschen Unesco-Kommission, Böhmer, sieht gute Aussichten für die Aufnahme zweier weiterer deutscher Stätten auf die Welterbeliste.

Die Bewerbungen für die heute beginnende Tagung des Welterbekomitees in Bahrain hätten reelle Chancen, sagte Böhmer der Deutschen Presse-Agentur. Ihre Bewerbungen eingereicht haben die Wikingerstätten Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein sowie der Naumburger Dom. - In Deutschland gibt es inzwischen 42 Unesco-Welterbestätten.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.