VW-Konzernchef Müller hat die bekannt gewordenen Schadstoff-Tests an Affen und Menschen als unethisch und abstoßend kritisiert.

Müller sagte in Brüssel, die von der Lobbyvereinigung EUGT geförderten Versuche hätten mit Interessenvertretung und wissenschaftlicher Aufklärung nichts zu tun. Er bedauere, dass VW als einer der Träger der EUGT an diesen Vorgängen beteiligt gewesen sei. Es müssten nun die nötigen Konsequenzen gezogen werden. Zuvor hatte bereits VW-Aufsichtsrat Pötsch angekündigt, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch in der Politik stießen die Tests auf scharfe Kritik.



Die Versuche fanden in den Jahren 2013 und 2014 statt. Die im vergangenen Jahr aufgelöste EUGT wurde von VW, Daimler und BMW gegründet. Die Universitätsklinik Aachen, die die Tests mit Menschen durchgeführt hatte, betonte, bei den Versuchen sei es um Belastung am Arbeitsplatz und nicht um Diesel-Abgase gegangen. Die Ethikkommission der Klinik habe die Versuche zudem genehmigt.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.