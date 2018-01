VW-Konzernchef Müller hat die bekannt gewordenen Schadstoff-Tests an Affen und Menschen als unethisch und abstoßend kritisiert. Müller sagte in Brüssel, die von der Lobbyvereinigung EUGT geförderten Versuche hätten mit Interessenvertretung und wissenschaftlicher Aufklärung nichts zu tun. Er bedauere, dass VW als einer der Träger der EUGT an diesen Vorgängen beteiligt gewesen sei. Es müssten nun die nötigen Konsequenzen gezogen werden.

Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Dabrock, verwies im Deutschlandfunk darauf, dass in der Arzneimittelforschung klinische Versuche mit Menschen bei entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen üblich seien. Im Fall der Schadstofftests habe das Ganze allerdings "ein Geschmäckle", sagte Dabrock wörtlich. Es sei nicht transparent gemacht worden, dass die Autoindustrie hinter den Tests stehe.



Die Versuche fanden in den Jahren 2013 und 2014 statt. Die im vergangenen Jahr aufgelöste EUGT wurde von VW, Daimler und BMW gegründet.

