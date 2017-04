Die Bundesregierung will Asylbewerber offenbar nur unter bestimmten Bedingungen nach Ungarn zurückschicken.

Das geht aus einem Erlass des Innenministeriums an der Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hervor, aus dem die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren. Darin heißt es, bei Übernahme-Ersuchen sei eine Zusicherung zu erbitten, dass die Flüchtlinge gemäß EU-Richtlinien untergebracht seien. Auch müsse das Verfahren den EU-Standards entsprechen. - Seit Anfang März interniert Ungarn Flüchtlinge in Container-Lagern an der Grenze. Sie müssen dort bleiben, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Die Grünen-Politikerin Amtsberg sagte den Funke-Zeitungen, Rücküberstellungen nach Ungarn seien ein Verstoß gegen Menschen- und Grundrechte. Sie müssten daher ausgesetzt werden.