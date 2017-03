Die EU-Kommission hat Ungarn grünes Licht für Beihilfen zum Bau eines Kernkraftwerks durch russische Firmen gegeben.

Die Regierung in Budapest habe während des Prüfungsvorgangs wesentliche Verpflichtungszusagen gemacht, erklärte Wettbewerbskommissarin Vestager in Brüssel. Deshalb habe die Kommission die Investition genehmigen können. Die Beihilfen sollen in den Bau zweier neuer Reaktoren südlich von Budapest fließen. Sie sollen die vier bestehenden Anlagen aus den 80er Jahren ersetzen. Die Kosten für das Bauvorhaben werden auf 12,5 Milliarden beziffert. 20 Prozent der Summe steuert Russland bei.