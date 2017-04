Die Europäische Union will prüfen, ob das neue Hochschulgesetz in Ungarn gegen EU-Recht verstößt.

Der stellvertretende Chef der EU-Kommission, Timmermans, sagte in Brüssel, das Gesetz beunruhige viele europäische Akademiker und Politiker. Man werde bis Ende des Monats entscheiden, ob man ein Vertragsverletzungsverfahren einleite. Das Gesetz werde als Versuch gesehen, die angesehene Central European University in Budapest zu schließen. Diese wurde vom ungarisch-stämmigen US-Milliardär Soros gegründet. Das neue Gesetz schreibt vor, dass ausländische Universitäten auch einen Lehrbetrieb in ihrem Heimatland haben müssen. Das ist bei Soros' Hochschule nicht der Fall.