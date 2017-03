Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Ungarn untersagt, neun Flüchtlinge in grenznahe Transit-Lager zu verlegen.

Es geht um acht unbegleitete Kinder und eine traumatisierte schwangere Frau. Heute trat in Ungarn ein Gesetz in Kraft, nach dem alle Flüchtlinge für die Dauer ihres Asylverfahrens in Containerdörfer nahe der Grenze zu Serbien festgesetzt werden. Asylbewerber in Ungarn verlieren damit jegliche Bewegungsfreiheit.