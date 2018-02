Der Menschenrechtsbeauftragte des Europarats, Muiznieks, kritisiert das in Ungarn geplante Gesetz zur Kontrolle von Hilfsorganisationen für Flüchtlinge.

Sollte das Parlament in Budapest die Vorlage der Regierung verabschieden, würde die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen weiter erschwert, sagte Muiznieks in Straßburg. Ein Engagement für Flüchtlinge sollte in einer demokratischen Gesellschaft möglich sein.



Den Plänen zufolge benötigen Organisationen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, künftig eine Genehmigung des ungarischen Innenministeriums. Außerdem ist eine Strafsteuer für Spenden aus dem Ausland von 25 Prozent vorgesehen. Vorgesehen ist auch ein Verbot für Mitarbeiter der NGOs, sich in grenznahen Regionen aufzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.