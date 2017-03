Das ungarische Parlament hat beschlossen, die Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen einzuschränken.

Nach der Entscheidung sollen künftig alle Asylbewerber nahe der Grenze zu Serbien in Transitzonen festgehalten werden, bis über ihr Verfahren endgültig entschieden wurde. Die neue Regelung soll für alle derzeit in Ungarn lebenden Flüchtlinge und alle zukünftig eintreffenden gelten. Derzeit halten sich nach Angaben der Regierung rund 600 Migranten in Lagern auf. Ministerpräsident Orban verfolgt eine Politik der strengen Abschottung gegenüber Flüchtlingen.