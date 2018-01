Der ungarische Ministerpräsident Orban hat Kritik des SPD-Vorsitzenden Schulz zurückgewiesen und mehr Respekt für sein Land gefordert.

Schulz hatte angesichts der restriktiven ungarischen Flüchtlingspolitik den Besuch Orbans bei der Winterklausur der CSU in der vergangenen Woche kritisiert. Von CSU-Chef Seehofer verlangte Schulz, Orban die Grenzen aufzuzeigen. Der ungarische Ministerpräsident sagte nun der "Bild"-Zeitung, sein Land wolle sich nichts aufzwingen lassen. Ungarn werde auch künftig keine Flüchtlinge aufnehmen. Eine hohe Zahl an Muslimen führe notwendigerweise zu Parallelgesellschaften, so Orban.

