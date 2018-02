Der ungarische Ministerpräsident Orban hat Nicht-Regierungsorganisationen, die für die Rechte von Flüchtlingen und Asylbewerbern eintreten, die Schließung angedroht.

Wenn sie mit ihren gefährlichen Tätigkeiten nicht aufhörten, würden sie des Landes verwiesen, sagte der rechts-nationale Politiker in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation in Budapest. Das ungarische Parlament beginnt am kommenden Dienstag mit der Erörterung eines Gesetzespakets, das neue Repressionen gegen NGOs aus dem Bereich der Flüchtlingshilfe beinhaltet.



Zugleich warf Orban führenden Politikern in Berlin, Paris und Brüssel vor, sie hätten mit ihrem liberalen Migrationskurs den Weg für den Niedergang des Christentums und der Ausbreitung des Islams bereitet.

