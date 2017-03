Ungarns Präsident Ader hat das neue Asylgesetz unterzeichnet, das die Internierung von Flüchtlingen an der Landesgrenze erlaubt.

Eine entsprechende Mitteilung an Parlamentspräsident Köver wurde auf der Internetseite des Abgeordnetenhauses veröffentlicht. Vor gut zehn Tagen hatte das ungarische Parlament beschlossen, künftig alle Asylbewerber solange in Lagern nahe der Grenze zu Serbien festzuhalten, bis ihre Verfahren abgeschlossen sind. Die neue Regelung soll auch für die schon in Ungarn lebenden Flüchtlinge gelten.