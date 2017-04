Der ungarische Staatspräsident Ader hat das umstrittene Hochschulgesetz unterzeichnet.

Er erklärte gestern Abend in Budapest, die Bestimmungen schränkten die in der Verfassung verankerte Freiheit von Forschung und Lehre nicht ein. Mit dem Gesetz wird die Arbeit von Hochschulen, die einen ausländischen Träger haben, behindert. Unter anderem werden deren Befugnisse beschnitten, ungarische Abschlüsse zu verleihen. Zudem müssen die Träger auch im Heimatland eine Universität betreiben.



In Budapest hatten am Sonntag erneut zehntausende Menschen gegen das Gesetz protestiert. Sie befürchten eine Schließung der privaten Universität des US-Milliardärs Soros. Dieser hatte die "Central European University" 1992 mit dem Ziel gegründet, nach dem Ende des Kommunismus die Ausbreitung der Ideen von Demokratie und Liberalität voranzubringen.