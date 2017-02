Ungarn Regierung plant Container-Lager für Flüchtlinge

Ungarische Soldaten patrouillieren in der Grenze zu Serbien. (dpa / MTI / Sandor Ujvari)

Ungarn hat angekündigt, Flüchtlinge in aus Schiffscontainern bestehenden Grenzlagern unterzubringen, solange ihre Asylanträge bearbeitet werden.

Dies solle auch für alle Migranten gelten, die ohne Genehmigung eingereist seien, teilte der Stabschef von Ministerpräsident Orban, mit. Ungarn müsse sich schützen, da sich die Sicherheitslage in Europa verschlechtert habe.



Menschenrechtsorganisationen kritisierten die Flüchtlingspolitik der Regierung in Budapest und verwiesen auf massenhafte und willkürliche Verhaftungen von Asylsuchenden in Ungarn.