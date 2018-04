Die Stiftung "Open Society Foundation" des ungarischstämmigen US-Milliardärs Soros schließt ihr Büro in Budapest.

Die österreichische Zeitung "Die Presse" berichtet, das habe der Chef der Stiftung in der ungarischen Hauptstadt bekannt gegeben. Zugleich kündigte er an, das Büro werde in Berlin wiedereröffnet.



Die Stiftung weicht damit offenbar dem Druck der Regierung von Ministerpräsident Orban. Sie hatte in seinem Wahlkampf eine massive Kampagne gegen Soros geführt. Unter anderem wurde dem US-Investor unterstellt, er wolle die Tore Ungarns für Migranten aus aller Welt öffnen. Die Kritik Orbans gilt insbesondere der von Soros gegründeten Europa-Universität.

