Die Stiftung "Open Society Foundation" des US-Milliardärs Soros zieht sich aus Ungarn zurück und begründet dies mit steigender politischer Repression im Land.

In einer Presseerklärung heißt es, die ungarische Regierung habe die Arbeit der Stiftung verunglimpft und falsch dargestellt. Angesichts der geplanten Gesetzesänderungen in Ungarn sei es unmöglich, die Sicherheit der Organisation und ihrer Mitarbeiter vor willkürlichen Eingriffen der Regierung zu schützen. Zudem würde jede Organisation daran gehindert, Asylbewerber und Flüchtlinge ohne Regierungslizenz zu beraten oder zu vertreten. Die Stiftung will ihre Arbeit in Berlin fortsetzen.



Die ungarische Regierung hatte im Wahlkampf eine massive Kampagne gegen Soros geführt. Unter anderem wurde dem US-Investor unterstellt, er wolle die Tore Ungarns für Migranten aus aller Welt öffnen. Die Kritik Orbans gilt insbesondere der von Soros gegründeten Europa-Universität.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.