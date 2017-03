Die Vereinten Nationen haben sich besorgt über die Verschärfung des Flüchtlingsrechts in Ungarn geäußert.

Die Entscheidung, alle Asylbewerber für die Dauer ihrer Verfahren in Transitzonen festzuhalten, sei ein klarer Bruch des EU-Rechts und des Völkerrechts, kritisierte das UNO-Flüchtlingshilfswerk in Genf. Die Internierung in Schiffscontainern werde schwere psychische und physische Auswirkungen auf die Menschen haben.



Das ungarische Parlament hatte am Vormittag beschlossen, künftig alle Asylbewerber nahe der Grenze zu Serbien festzuhalten, bis über ihr Verfahren endgültig entschieden wurde. Die neue Regelung soll für alle derzeit in Ungarn lebenden Flüchtlinge und alle zukünftig eintreffenden gelten. Derzeit halten sich nach Angaben der Regierung rund 600 Migranten in Lagern auf.