Die geplante Internierung von Flüchtlingen in Ungarn ist auf heftige Kritik gestoßen.

Die Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung, Özuguz, warf der Regierung in Budapest vor, die Menschen zu kriminalisieren. Das habe mit einer EU, die sich zu Humanität und Menschenrechten verpflichtet habe, nichts zu tun. Auch die Vereinten Nationen betonten, die Entscheidung sei ein klarer Bruch des EU-Rechts und des Völkerrechts. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk in Genf sagte, das neue Gesetz werde ein faires und humanes Asyl-Verfahren praktisch unmöglich machen.



Das ungarische Parlament hatte einen Gesetzentwurf verabschiedet, wonach alle Asylbewerber künftig solange in Lagern nahe der Grenze zu Serbien festgehalten werden, bis ihre Verfahren abgeschlossen sind. Die neue Regelung soll auch für die schon in Ungarn lebenden Flüchtlinge gelten.