Im Zusammenhang mit dem EU-Türkei-Abkommen hat das UNO-Flüchtlingshochkommissariat die Asylverfahren in Griechenland gelobt.

Die Schutzmechanismen seien derzeit gut, sagte UNHCR-Sprecher Schönbauer der Nachrichtenagentur epd. Die Fälle der Asylbewerber würden einzeln geprüft und beispielsweise gefährdete Kurden nicht in die Türkei zurückgeschickt. Kritik übte Schönbauer an der teilweise schlechten Qualität der Unterbringung auf den griechischen Inseln. - Die EU und die Türkei hatten am 18. März 2016 ein Abkommen geschlossen. Die Türkei verpflichtete sich, alle nach Griechenland gelangten Migranten wieder zurückzunehmen, die nicht in der EU bleiben dürfen. Im Gegenzug versprach die EU unter anderem drei Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei.