Vor der Küste Libyens sind nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks in den vergangenen Tagen bei mehreren Unglücken etwa 220 Menschen ertrunken.

Das sei eine konservative Schätzung, sagte UNHCR-Sprecher Spindler in Genf. Die Retter hätten die Zahlen nach Angaben von Überlebenden zusammengetragen. - Der italienische Innenminister Salvini forderte unterdessen Malta auf, ein Rettungsschiff mit mehr als 200 Flüchtlingen an Bord aufzunehmen. Salvini teilte auf Twitter mit, Malta müsse endlich seine Häfen öffnen. Er betonte, es sei klar, dass das Schiff deutscher Flüchtlingshelfer beschlagnahmt werden müsse. Italien hatte der "Lifeline" gestern die Einfahrt in einen Hafen verweigert.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.