Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat erneut an die internationale Gemeinschaft appelliert, in Libyen festsitzende Migranten aufzunehmen. Bisher seien nur 16.900 Aufnahmeplätze versprochen worden, sagte der Sondergesandte für das zentrale Mittelmeer, Cochetel, der Nachrichtenagentur afp. Das sei nicht einmal die Hälfte der 40.000 Plätze, um die das Hilfswerk im September gebeten hatte.

Tausende Menschen harren in Libyen und in den Anrainerstaaten in teils menschenunwürdigen Zuständen in Internierungslagern aus. Cochetel sagte, es gebe "keine Verbesserung der Lage in den Internierungslagern". Im November hatte ein Bericht des US-Fernsehsenders CNN für Aufsehen gesorgt, demzufolge Flüchtlinge in Libyen auf Märkten wie Sklaven verkauft wurden.



Libyen ist das Hauptdurchgangsland für Flüchtlinge auf dem Weg von Afrika nach Europa. 2017 erreichten nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks 144.000 Menschen über Nordafrika Italien und Spanien. In diesem Jahr waren es bislang knapp 4.400.

