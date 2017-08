Auf einen Gehstock gestützt und mit ernster Miene, so nahm die rüstige Oma mit dem weißen Haar die Urkunde der Universität entgegen. 700 Kilometer war sie von Bangkok aus in die nordthailändische Stadt Phayao angereist, um ihr Studium der Humanökologie feierlich abzuschließen:

"Viele meiner Freunde haben nach ihren Diplomabschlüssen schöne Karrieren gemacht - und das, obwohl sie in der Schule nicht so gut waren wie ich! Ich kam leider nicht zum studieren - war aber immer entschlossen, irgendwann eine gute Ausbildung nachzuholen."

Keine Sonderbehandlung

Und das hat Kim-lun Jinakul jetzt geschafft, nachdem schon ihre Kinder und die ersten Enkelkinder die Universität hinter sich haben. 2011 entschied sie sich zu einem Fernstudium - ein Kindheitstraum ging in Erfüllung. Immer nach dem Motto: Es ist nie zu spät zu studieren.

Nach Aussagen der Uni bekam Großmutter Kim-lun wegen ihres Alters keine Sonderbehandlung - das hätte sie vermutlich auch abgelehnt. Im Gegenteil: Sie musste sogar mehrere Prüfungen wiederholen, weil sie im ersten Anlauf durchgefallen war.

Und dann stellt sie nach den überstandenen Feierlichkeiten diese Frage:

"Wenn wir nicht lernen, nicht lesen, nichts wissen - wie wollen wir uns dann mit anderen Menschen unterhalten, uns verständigen?"

Um die Antwort nach einem kurzen Zögern, wie es so ihre etwas resolute Art ist, selbst zu geben:

"Wenn wir immer weiter lernen, auch Zeitungen lesen, um die aktuellen Entwicklungen zu verfolgen, dann sind wir immer auf der Höhe - mit dem, was auf der Welt und was in unserer Gesellschaft passiert."

Kim-lun ist somit eine der ältesten Studentinnen weltweit - was ihr im Übrigen relativ egal ist. Ins Guinness-Buch der Rekorde schaffte sie es trotzdem nicht. Bereits 2007 schloss eine Amerikanerin ihr Geschichtsstudium erfolgreich mit 95 Jahren ab. Die rüstige Dame wollte anschließend ein Aufbaustudium mit Magisterabschluss angehen.

Ob auch Oma Kim-lun die Idee vom lebenslangen Lernen weiter an der Uni verfolgen will - das hat sie bislang nicht verraten.