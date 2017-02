Unicef 1,4 Millionen Kinder sind vom Hungertod bedroht

Das Archivbild zeigt einen Jungen im Jemen (picture alliance / dpa/ EPA/ Yahya Arhab)

Nach Einschätzung von Unicef sind 1,4 Millionen Kinder in Nigeria, Somalia, Südsudan und Jemen vom Hungertod bedroht.

Der Geschäftsführer des Kinderhilfswerks, Lake, sagte in New York, noch könnten Leben gerettet werden. Die Zeit laufe aber ab. Den Angaben zufolge leiden allein im Jemen mehr als 460.000 Kinder an akuter Mangelernährung. In dem Land herrscht seit fast zwei Jahren Krieg. In Nigeria gilt der Konflikt mit der Terrrorgruppe Boko Haram als einer der Gründe für die Hungerkrise. Im Bürgerkriegsland Südsudan hatte die UNO erst gestern eine akute Hungersnot erklärt. In Somalia führt Dürre zu einer akuten Lebensmittelunsicherheit.