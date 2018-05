Rund 400.000 Kindern im Südwesten der Demokratischen Republik Kongo droht laut Unicef unmittelbar der Hungertod.

Sie benötigten sofort Nahrungsmittel, teilte eine Sprecherin des UNO-Kinderhilfswerks in Kinshasa mit. Dringend würden Spenden benötigt, hieß es. In der Krisenprovinz Kasaï bekämpfen sich verschiedene Milizen und staatliche Sicherheitskräfte. In den Konflikt verwickelt sind auch

zahlreiche Kindersoldaten. Hunderttausende Menschen sind im Kongo auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.