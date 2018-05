In vielen Krisenregionen auf der Welt wird nach Angaben von Unicef der Schutz von Kindern ignoriert.

Die Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks, Fore, erklärte in New York, von der Zentralafrikanischen Republik bis Südsudan und von Syrien bis Afghanistan gebe es unvermindert Angriffe auf Heranwachsende. Konfliktparteien verletzten eine der grundlegensten Regeln des Krieges, den Schutz von Kindern. Als Beispiel nannte sie den Jemen, wo seit Jahresbeginn mehr als 220 Kinder getötet worden seien. In Syrien und im Sudan seien Millionen Jungen und Mädchen auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.