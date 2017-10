Das Kinderhilfswerk Unicef geht davon aus, dass sich die Bevölkerung Afrikas bis zum Jahr 2050 auf 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln wird.

In einem Bericht der Organisation heißt es, besonders hoch sei die Geburtenrate in Nigeria. Diese belaufe sich auf fünf Prozent weltweit. Afrika müsse dringend mehr in Bildung und Gesundheitsfürsorge investieren, verlangte Unicef. Wichtig sei zudem die Förderung von Frauenrechten.