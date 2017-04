Die islamistische Terrormiliz Boko Haram zwingt immer mehr Kinder zu Selbstmordattentaten.

Laut einem Bericht des Kinderhilfswerks Unicef sprengten sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres 27 Kinder an öffentlichen Plätzen in Nigeria und anderen Ländern in die Luft. Im Vorjahreszeitraum waren es neun. Die meisten seien Mädchen gewesen, heißt es in der in New York vorgestellten Untersuchung. Boko Haram entführe gezielt und in großem Stil Minderjährige, um sie als Selbstmordattentäter zu missbrauchen.



Die Unicef-Direktorin für Zentralafrika, Poirier, sagte, diese Kinder seien Opfer, keine Täter. Als Konsequenz aus den Vorkommnissen würden Kinder vielfach von Sicherheitskräften mit besonderem Misstrauen betrachtet, an Checkpoints kontrolliert und zu Verhören festgenommen.



Die afrikanische Krisenregion umfasst Teile Nigerias, des Tschad, Nigers und Kameruns.