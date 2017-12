In den Flüchtlingslagern in Bangladesch sind nach Angaben von Unicef zahlreiche Rohingya-Kinder vom Hungertod bedroht.

Ein Viertel der Mädchen und Jungen sei lebensbedrohlich unterernährt, erklärte das UNO-Kinderhilfswerk in Genf. Das hätten Untersuchungen ergeben, die zwischen Ende Oktober und Ende November in mehreren Flüchtlingslagern gemacht worden seien. Fast die Hälfte der untersuchten Kindern habe Blutarmut, bis zu 40 Prozent von ihnen litten unter Durchfall und 60 Prozent hätten starke Atemwegsentzündungen. Die Ernährungssituation hat sich demnach in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert.



Seit Ende August sind mehr als 655.000 Rohingya von Myanmar ins benachbarte Bangladesch geflohen. Grund ist das gewaltsame Vorgehen der Armee gegen die Angehörigen der muslimischen Minderheit.

