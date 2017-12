Kinder werden nach Angaben der Hilfsorganisation Unicef zunehmend Opfer von Kriegen und Konflikten.

Allein in Afghanistan seien in den ersten neun Monaten dieses Jahres fast 700 Kinder ums Leben gekommen. In Nigeria und Kamerun habe die Terrorgruppe Boko Haram mindestens 135 Kinder gezwungen, Selbstmordattentäter zu werden.



Im Irak und Syrien würden Kinder als menschliche Schutzschilde eingesetzt. Vergewaltigung, Zwangsheirat, Verschleppung und Versklavung seien in zahlreichen Konflikten an der Tagesordnung. Viele Millionen Kinder zahlten zudem einen indirekten Preis und litten in der Folge von Konflikten an Mangelernährung, Krankheiten und Traumata.



Man dürfe angesichts der zunehmenden Gewalt gegen die Schwächsten der Gesellschaft nicht taub werden, forderte Fontaine. Solche Brutalität dürfe nicht die neue Normalität sein.



