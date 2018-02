Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen beklagt eine anhaltend hohe Neugeborenensterblichkeit vor allem in den ärmsten Ländern der Welt.

Die schlechtesten Überlebenschancen hätten Babys in Pakistan, der Zentralafrikanischen Republik und Afghanistan, heißt es in einem in New York veröffentlichten Unicef-Bericht. Jedes Jahr überlebten weltweit 2,6 Millionen Babys nicht einmal ihren ersten Monat. Von ihnen sterbe eine Million bereits am Tag der Geburt. Ursachen sind laut Unicef meist mangelnde Behandlung nach einer Frühgeburt, Infektionen oder Komplikationen bei der Geburt. Die Todesfälle könnten demnach vermieden werden, wenn ausgebildete Hebammen Frauen und Kinder betreuten.



Unerlässlich seien zudem Desinfektionsmittel, sauberes Wasser, gute Ernährung sowie Stillen und Hautkontakt unmittelbar nach der Geburt.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.