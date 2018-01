Die Uniklinik Aachen hat klargestellt, dass die umstrittenen Stickstoffdioxidtests an Menschen keinen Bezug zum Dieselskandal gehabt hätten. In einer Erklärung heißt es, die Studie habe der "Optimierung der Arbeitsplatzsicherheit" gedient.

Sie sei von der Ethikkommission der Universität genehmigt und lange vor Bekanntwerden des Dieselskandals durchgeführt worden. Auch hätten die Belastungen der Probanden deutlich unter den Konzentrationen gelegen, die an vielen Arbeitsplätzen auftreten könnten. - Unbestritten ist, dass die Studie von der Lobbyvereinigung EUGT gefördert wurde, hinter der die Autoindustrie steht. Der ARD-Faktenfinder berichtet, die EUGT habe in ihrem Bericht über die Studie sehr wohl eine Verbindung zu Dieselmotoren gezogen.



In der Abgasaffäre waren vor wenigen Tagen zunächst Versuche an Affen bekanntgeworden. Gestern berichtete dann zunächst die "Stuttgarter Zeitung" über die Tests an Menschen. Die Bundesregierung erklärte, die Versuche seien ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen. Ähnlich äußerten sich das Umwelt- und das Verkehrsministerium. Der Grünen-Politiker Krischer wies darauf hin, dass der Wissenschaftler Greim nicht nur Vorsitzender im Forschungsbeirat des Lobbyvereins EUGT gewesen sei. Als Sachverständiger im Untersuchungsausschuss des Bundestags habe er die Gefahren von Stickoxiden verharmlost. Lobbycontrol erklärte, die Politik müsse sich von "fragwürdigen Experten" wie Greim distanzieren.

