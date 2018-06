Der CDU-Europapolitiker Brok hofft, dass es im Streit mit der CSU über die Flüchtlingspolitik noch zu einer Einigung kommt.

Er baue auf die Vernunft und darauf, dass beide Parteien die gemeinsamen Interessen sähen, sagte Brok im Deutschlandfunk. In der Sache sei es notwendig zusammenzustehen. Ein Auseinanderbrechen des Bündnisses wäre ein riesiges Problem für die CDU. Schlussendlich würde sich nur eine Partei freuen, nämlich die AfD, meinte Brok. Er nimmt heute an Beratungen der Spitzengremien der CDU über das weitere Vorgehen teil.



Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, bekräftigte, dass die CSU Bundeskanzlerin Merkel nicht stürzen wolle. Es gehe nur um die Sache, denn nach wie vor kämen zu viele Illegale ins Land, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Recht und Gesetz müssten durchgesetzt werden. Die CSU wolle Signale setzen und akzeptiere nicht länger eine Verschiebung von Monat zu Monat.



Gestern Abend hatte sich Bundeskanzlerin Merkel mit der engsten Führungsspitze der CDU beraten. An dem rund siebenstündigen Treffen nahmen neben Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer die Ministerpräsidenten Bouffier (Hessen), Laschet (Nordrhein-Westfalen) und Günther (Schleswig-Holstein) teil. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.



CSU-Vorstand will heute Beschluss fassen



Der CSU-Vorstand will heute beschließen, dass Asylsuchende, die bereits in anderen EU-Staaten registriert sind, künftig an deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Bundesinnenminister Seehofer will dies notfalls auch im Alleingang beschließen. Merkel strebt dagegen Absprachen auf europäischer Ebene an.



Wegen des Streits hatte Bundesinnenminister Seehofer (CSU) die Veröffentlichung seines "Masterplans Migration" in der vergangenen Woche verschoben. Nach Angaben der "Augsburger Allgemeinen" enthält der Plan Punkte, die beim Koalitionspartner SPD auf Widerstand stoßen könnten. Demnach will Seehofer etwa Geldzahlungen an Flüchtlinge einschränken und nahezu komplett auf Sachleistungen umstellen. Vorgesehen sei auch, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge umzubenennen.

