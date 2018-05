Herkunftsländern abgewiesener Asylbewerber sollte nach Ansicht von Unionspolitikern die Entwicklungshilfe gekürzt oder gestrichen werden, wenn sie bei Abschiebungen nicht kooperieren.

Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer - CDU - sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", Abschiebungen scheiterten häufig daran, dass Ausreisepflichtige keine Papiere von ihren Heimatländern bekämen. Dies müsse Konsequenzen etwa bei der Entwicklungshilfe haben. Der bayerische Innenminister Herrmann von der CSU schlug vor, Zahlungen an Drittstaaten von deren Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Asylpolitik abhängig zu machen.



CSU-Landesgruppenchef Dobrindt meinte, es gebe in Deutschland eine - so wörtlich - "Anti-Abschiebe-Industrie". Es werde versucht, durch Klagen Abschiebungen von Flüchtlingen zu verhindern, sagte er der "Bild am Sonntag". Damit arbeite man nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.