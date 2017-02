Union Merkel nun offiziell Kanzlerkandidatin von CDU und CSU

CDU und CSU eingen sich auf Kanzlerkandidatin. (picture alliance / dpa - Ralf Hirschberger)

Die Präsidien von CDU und CSU haben sich Medienberichten zufolge hinter die erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel gestellt.

In einer gemeinsamen Sitzung in München habe es einhellige Unterstützung für die Bundeskanzlerin gegeben, melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Teilnehmer. Merkel hatte bereits im November angekündigt, dass sie zu einer vierten Kandidatur bereit sei. Von der CDU wurde sie bei einem Parteitag im Dezember dafür bestätigt.



Bei dem Treffen in München geht es auch um die Eckpunkte für ein gemeinsames Programm zur Bundestagswahl. In den vergangenen Monaten hatte es Streit vor allem um die Flüchtlingspolitik gegeben. Die CSU fordert eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Die CDU lehnt dies ab.