Nach den Stimmverlusten bei der Bundestagswahl mehren sich in der Union die Forderungen nach einer personellen Erneuerung.

Der Vorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man brauche mehr unverbrauchte Köpfe in der Führung von Fraktion und Regierung. Keinesfalls dürfte die Parole für die Union - weiter so - lauten.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hatte am Wochenende mit Blick auf die Kanzlerin und Parteivorsitzende Merkel betont, dass in dieser Legislaturperiode eine Staffelübergabe vorbereitet werden müsse. Die personellen Fragen der Führungsfunktionen müssten in den kommenden Jahren geklärt werden.