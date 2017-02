Union Tauber und Scheuer betonten Einigkeit von CDU und CSU

Die Union berät über ein gemeinsames Programm für die Bundestagswahl 2017. (imago/Christian Ohde)

In München haben die Spitzen der Union ihre Beratungen über Eckpunkte für ein gemeinsames Programm zur Bundestagswahl fortgesetzt.

CSU-Generalsekretär Scheuer sagte, es gehe um eine Richtungsentscheidung. Das Gegenmodell sei Rot-Rot-Grün, was für Deutschland ein Abstieg wäre. CDU-Generalsekretär Tauber betonte vor allem die Gemeinsamkeiten mit der Schwesterpartei. Es sei Wunschdenken der Linken in diesem Land, dass die Union zerstritten sei. Mit Blick auf die Debatte über eine Begrenzung des Zuzugs von Migranten erklärte er, die Obergrenze sei nur ein kleiner Baustein in der Flüchtlingspolitik.