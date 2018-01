Nach dem erfolgreichen Abschluss der Sondierungsgespräche haben die zuständigen Gremien von CDU, CSU und SPD der Aufnahme von offiziellen Koalitionsverhandlungen zugestimmt.

Sowohl die Bundesvorstände von CDU und SPD als auch die CSU-Landesgruppe billigten die Ergebnisse der Sondierungen. Bei der SPD ist aber noch die Zustimmung eines Parteitags nötig, der am Sonntag in einer Woche stattfindet. Vom linken Flügel der Sozialdemokraten wurden bereits Forderungen laut, eine erneute Große Koalition abzulehnen.



Die letzte Sondierungsrunde war am Vormittag nach mehr als 24 Stunden beendet worden. Anschließend sprach der SPD-Vorsitzende Schulz von hervorragenden Ergebnissen. CDU-Chefin Merkel meinte, jeder sei bei den Verhandlungen über seinen Schatten gesprungen. Der CSU-Vorsitzende Seehofer äußerte die Hoffnung auf eine Regierungsbildung noch vor Ostern. Ein Abschlusspapier der drei Parteien enthält bereits detaillierte Kompromisse unter anderem zu den bisher strittigen Themen Flüchtlingspolitik, Gesundheit und Finanzen.

