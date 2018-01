CDU, CSU und SPD setzen heute ihre Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungsbildung fort.

Die Unterhändler der drei Parteien kommen am Vormittag im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin zusammen. Zum Auftakt der Verhandlungen hatte sich Bundeskanzlerin Merkel gestern optimistisch geäußert, eine stabile Regierung mit den Sozialdemokraten bilden zu können. Nach der ersten Runde bezeichnete SPD-Generalsekretär Klingbeil die Gespräche zwischen den Parteien als ernsthaft, offen und konstruktiv. Allen sei klar, ein "Weiter so" könne es nicht geben.



Die Sondierungsgespräche sind bis Donnerstag angesetzt. Dann soll eine gemeinsame Erklärung vorgelegt werden. Ob Koalitionsverhandlungen folgen, hängt auch von der Entscheidung des SPD-Sonderparteitags am 21. Januar ab.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.