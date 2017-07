Bundesinnenminister de Maizière räumt einer Verfassungsklage gegen die beschlossene "Ehe für alle" Erfolgschancen ein.

Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", er habe gegen das Gesetz gestimmt, weil aus seiner Sicht als Jurist für die gleichgeschlechtliche Ehe eine Verfassungsänderung nötig wäre. De Maizière sagte, das Gesetz sei zudem nicht ohne Weiteres umsetzbar, weil eine Reihe von Folgeregelungen fehlten. So sei unklar, ob und wie eingetragene homosexuelle Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt würden.



Kritik kam auch von Bundesfinanzminister Schäuble. Er sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, nun sei ungewiss, ob die "Ehe für alle" verfassungsrechtlich einwandfrei sei oder nicht.



Mehrere Unionspolitiker prüfen eine Klage in Karlsruhe, ebenso die AfD. Der Bundestag hatte die Öffnung der Ehe einschließlich des uneingeschränkten Adoptionsrechts für Homosexuelle am Freitag beschlossen.