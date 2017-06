Es sind Wahlkampfzeiten, und da heißt es schon mal Zähne zusammenbeißen. So ist es zu erklären, dass die Konservativen in der Union nicht lauter rebellieren. So lässt sich verstehen, dass selbst ein dezidierter Kritiker der Ehe-Öffnung für Schwule und Lesben wie der Sachse Michael Kretschmer die Kanzlerin nicht kritisiert. Im Gegenteil: Allen Ernstes sagt er im Deutschlandfunk, sie habe es ganz richtig gemacht, sie habe eine gesellschaftliche Debatte aufgegriffen. Dass sie ohne breite inhaltliche Diskussion in Partei und Fraktion die Weichen für einen fundamentalen Positionswandel gestellt hat, bleibt unerwähnt.

Im Inhaltlichen wie im Taktischen verheddert

Hauptsache, die Kanzlerin wird nicht beschädigt, daran hält sich selbst die CSU. Gewinnen kann die Union mit dem Thema nicht. Mehrheitlich werden die Abgeordneten gegen die Ehe für alle stimmen, aber wenn ein Drittel oder Viertel dafür stimmen sollte, bleibt das konservative Signal an den Wähler aus. Umgekehrt reicht die Zahl der Abweichler nicht, um das Signal der Modernität und des Aufbruchs zu geben. So verheddert sich die Union im Inhaltlichen wie im Taktischen. Man möchte den gesellschaftlich ganz wertkonservativen Rand nicht der AfD überlassen. Und man beklagt, dass nun Verhandlungsmasse für die mögliche nächste Koalition ohne Not verloren ist. Denn darum ging es: Weil das auch mit der CSU schon vorbesprochen war, dürfte sich Angela Merkel zu früh verstolpert haben.

Und das ist der tiefere Grund, warum der laute Protest ausbleibt: Wenn der Unmut vor allem taktisch motiviert ist, dann genügt auch Wahlkampftaktik, um ihn zum Schweigen zu bringen. Der Kulturkampf, den es in der Frage einmal gab, ist dagegen heute vorbei. Auch in der CDU/CSU ist es kaum vorstellbar, dass jemand wie noch 2001 Edmund Stoiber aufgewühlt das Volk zu Hilfe rufen will, um die eingetragene Lebenspartnerschaft zu verhindern. Schon länger gibt es diesen Kulturwandel in der Union. Auf dem Scheitelpunkt sichtbar wurde er 2012, als auf dem Parteitag in Hannover nach langen Debatten der Antrag der Parteiführung gegen die steuerliche Gleichstellung eingetragener Lebenspartner nur eine knappe Mehrheit fand.

Das "Nein" hatte auch nichts mit Überzeugung zu tun

Wie die Debatte zur Adoption heute verlaufen würde, wissen wir nicht. Denn diese Frage hat die Kanzlerin – aus Versehen wohl und im Vorbeigehen – mit abgeräumt. Aber auch hier sieht es so aus, als seien alte Kulturkampfzeiten vorbei.

Das kann man begrüßen, es entspricht dem Gefühl eines ganz großen Teiles der Bevölkerung. Man kann auch bedauern, dass die Debatte – mindestens zielgerichtet in der Union, denn allgemein debattiert wurde nun wirklich genug – auf diese Weise ausgeblieben ist. Noch mehr aber ist zu bedauern, was sich im Umgang der Parteispitze mit dem Thema zeigt.

Denn im Nachhinein wird deutlich, dass auch ihr hartes Nein mit Überzeugung nichts zu tun hatte. Ausgerechnet die so christliche und wertkonservative Union macht die Ehe so zum Gegenstand kleinlich-wahltaktischer Manöver.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.