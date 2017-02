Unions-Spitzentreffen CSU-Chef Seehofer setzt auf Gemeinsamkeiten

CDU und CSU treffen sich zum "Friedensgipfel" in München. (imago/Christian Ohde)

Die in der Union umstrittene Frage nach einer Obergrenze für Flüchtlinge wird nach den Worten von CSU-Chef Seehofer nicht den gemeinsamen Bundestagswahlkampf belasten.

Kurz vor Beginn eines Spitzentreffens mit der Schwesterpartei in München erklärte Seehofer, generell habe man sich in den vergangenen Wochen in vielen Punkten angenähert. Konkrete Beispiele dafür nannte er nicht. Jetzt gehe es zuallerst darum, die Wahlen zu gewinnen. Wie Bundeskanzlerin Merkel sei er der Ansicht, dass es der schwierigste Wahlkampf seit langem werde.



Nach monatelangem Streit über die Flüchtlingspolitik soll es bei dem Treffen um inhaltliche Schwerpunkte für den Bundestagswahlkampf gehen.