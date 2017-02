Unions-Spitzentreffen Merkel und Seehofer heben Gemeinsamkeiten hervor

CDU und CSU treffen sich zum "Friedensgipfel" in München. (imago/Christian Ohde)

Die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel, hat die Gemeinsankeiten mit der CSU betont.

Vor Beginn eines Spitzentreffens in München sagte sie vor Journalisten, sie sei sicher, dass die Unionsparteien sehr viel mehr gemeinsam hätten als das, was unterschiedlich bewertet werde. Bei den Beratungen sollen die Grundlagen für das Programm zur Bundestagswahl gelegt werden. Zunächst geht es darum, die Ergebnisse der in diesem Jahr abgehaltenen Deutschlandkongresse auszuwerten.



Die in der Union umstrittene Frage nach einer Obergrenze für Flüchtlinge wird nach den Worten von CSU-Chef Seehofer nicht den gemeinsamen Wahlkampf belasten. Generell habe man sich in den vergangenen Wochen in vielen Punkten angenähert, erklärte Seehofer, ohne konkrete Punkte zu nennen.