Die Bildungsgewerkschaft GEW hat sich gegen den von der Union geforderten Wertekundeunterricht für Kinder von Flüchtlingen ausgesprochen.

Das sei kontraproduktiv, weil die Schüler separiert statt integriert würden, sagte die Bundesvorsitzende Tepe der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Fragen von Normen, Ethik und Religionen müssten im gemeinsamen Unterricht behandelt werden.



Die Chefs der Unionsfraktionen von Bund und Ländern fordern nach einem Bericht der "Rheinischen Post" einen deutschlandweiten Wertekunde-Unterricht für Flüchtlingskinder. Dies sei notwendig für die Integration und den gesellschaftlichen Frieden, heißt es demnach in einem Entwurf. Bundeskanzlerin Merkel erklärte auf einem Treffen der Unionsfraktionschefs in Frankfurt am Main, der Bund sei hier nicht zuständig. Jedes Bundesland müsse seinen eigenen Weg finden.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.