Die Chefs der Unionsfraktionen von Bund und Ländern wollen für Kinder von Flüchtlingen bundesweit einen "Wertekunde-Unterricht" an Schulen einführen.

Ein solcher Beschluss solle heute auf ihrer Konferenz in Frankfurt am Main verabschiedet werden, schreibt die "Rheinische Post". In dem Entwurf heißt es demnach, die Integration derer, die in Deutschland bleiben können, habe nicht zuletzt zur Wahrung des gesellschaftlichen Friedens Priorität. Sprach- und Wertevermittlung seien eine unabdingbare Voraussetzung für eine Integration.



Bayern und Hessen hatten bereits einen Rechts- und Wertekundeunterricht für Flüchtlingskinder angeregt.

