Der Kompromiss zwischen CDU und CSU in der Flüchtlingspolitik stößt bei den möglichen Koalitionspartnern Grüne und FDP auf unterschiedliches Echo.

Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann bezeichnete die Einigung als erste Basis für Sondierungsgespräche. Es sei gut, dass die Union nun auch ein Einwanderungsgesetz wolle. Zugleich kritisierte sie die verabredete Zahl einer maximalen Zuwanderung aus humanitären Gründen von 200.000 Menschen pro Jahr. Beim Recht auf Asyl dürfe es keine Abstriche geben, erklärte Strack-Zimmermann. Die Grünen-Vorsitzende Peters betonte, die Einigung zwischen CDU und CSU sei noch lange nicht das Ergebnis der Jamaika-Sondierung. Die Grünen würden in den Gesprächen ihre Positionen deutlich machen.



Dagegen sagte der Vorsitzende der bayerischen CSU-Landtagsfraktion, Kreuzer, im Deutschlandfunk, seine Partei gehe davon aus, dass man die Vereinbarung mit der CDU auch in einem Regierungsbündnis erreichen werde. Dies sei für die CSU eine ausgesprochen wichtige Weichenstellung in einem Koalitionsvertrag.