Im Streit zwischen CDU und CSU um die Flüchtlingspolitik soll einem Zeitungsbericht zufolge nun Bundestagspräsident Schäuble vermitteln. Die "Rheinische Post" schreibt, die CDU-Führung und Unionsfraktionschef Kauder hätten Schäuble gebeten, mit der CSU einen Kompromiss auszuloten.

Das Blatt beruft sich dabei auf Informationen aus der Parteispitze. Zur Begründung hieß es, Schäuble habe in der Flüchtlingspolitik wiederholt eine kritische Haltung eingenommen und sich zugleich loyal zu Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Merkel verhalten.



Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, Merkel habe bei dem Krisentreffen am Mittwochabend im Kanzleramt Kompromissangebote der CSU abgelehnt, die faktisch auf eine Zurückweisung von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen hinausgelaufen wären. FDP-Chef Lindner signalisierte Unterstützung für die Position von Innenminister Seehofer. Eine europäische Lösung, wie sie die Kanzlerin propagiere, sei in den vergangenen zwei Jahren nicht zustandegekommen, sagte Lindner dem Fernsehsender "phoenix". Der Grünen-Politiker Özdemir sagte dagegen der Zeitung "Die Welt", es könne nicht sein, dass die CSU im Alleingang über die Zukunft Europas entscheide.



Bayerns Ministerpräsident Söder kündigte an, seine Partei wolle noch vor dem nächsten EU-Gipfel Ende Juni mit der Umsetzung des noch unveröffentlichten Masterplans zur Migration beginnen.



Bundesjustizministerin Barley warnte angesichts des Asylstreits von CDU und CSU vor einer schweren Krise der Großen Koalition. Die Lage in der Union sei offenbar ernst, sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". Ihre Partei betrachte das mit gewisser Sorge. Barley äußerte Zustimmung für die Position von Kanzlerin Merkel.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.