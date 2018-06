Die SPD bereitet sich nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" auf Neuwahlen vor.

Grund ist der anhaltende Streit zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik. Wie der "Spiegel" berichtet, gab es in den vergangenen Tagen dazu mehrere interne Besprechungen. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte am Abend im ZDF, man sehe das Chaos in der Union. Offensichtlich gehe es mehr um Machtfragen, weniger um Sachfragen. Zur Professionalität gehöre deshalb, dass man sich auf alles vorbereite.



Der SPD-Nachwuchs forderte eine deutliche Abgrenzung von der Union. Der Juso-Bundesvorstand legte ein Papier mit elf Punkten vor, die unverhandelbar seien, so Juso-Chef Kühnert. So müsse auch weiterhin jeder Einzelfall konkret geprüft werden. Pauschale Zurückweisungen von Asylsuchenden dürfe es nicht geben.

