Es geht nicht um einen Punkt aus Seehofers Masterplan. Es geht nicht mehr um das Zurückweisen von Flüchtlingen. Es geht ums Ganze. Es geht um die Kanzlerin. Merkel muss weg. Die AfD hat es skandiert, die CSU will es umsetzen. Dann – so die Hoffnung – lassen sich die Populisten doch noch einmal kleinkriegen. Erst mal in Bayern, bei der Landtagswahl, dann vielleicht auch bei Neuwahlen im Bund? Das könnte das Kalkül sein, das vor allem Ministerpräsident Markus Söder und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt umtreibt.

Seehofer wird von seinen Parteifreunden gedrängt

Zu Ende gedacht? Wohl kaum! Wenn Horst Seehofer per Ministererlass die Bundespolizei anweist, Asylsuchende abzuweisen, dann ist das ein Affront gegen die Kanzlerin, auf den Merkel nur mit der Entlassung ihres Innenministers reagieren kann. Wenn sie den CSU-Vorsitzenden aber aus dem Kabinett wirft, bleibt den Bayern nichts anderes als die Fraktionsgemeinschaft aufzukündigen. Und dann? Vertrauensfrage? Weiterregieren mit SPD und Grünen? Rücktritt? Neuwahlen? All das will nicht einmal Merkels schärfster Kontrahent, der nun die Füße unter ihren Kabinettstisch stellt. Aber Horst Seehofer wird von seinen Parteifreunden genau dorthin gedrängt. Seehofer ist der Getriebene bei diesem Spiel mit dem Feuer. In der Sache hat er sogar Recht. Die Stimmung in der Bevölkerung ist längst gekippt. Ein Osama-Leibwächter, der Hartz-IV bekommt, ein überfordertes Bundesamt für Migration, ein mutmaßlicher Mörder, der anderthalb Jahre nicht in sein Heimatland Irak abgeschoben werden kann, dann aber genau dorthin mit der ganzen Familie flieht - all das ist kaum noch vermittelbar.

Ein Zuzugsstopp käme einem Schließen der Grenzen gleich

Umfragen zeigen, dass die Wähler das Vertrauen in den Staat verlieren, dass sie zu lange vertröstet wurden mit dem Versprechen, illegale und kriminelle Flüchtlinge künftig schneller abzuschieben. An eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas glaubt ohnehin niemand mehr – in der Konsequenz wird Merkel zu einem härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik aufgefordert. Allerdings: Seehofers Wunderwaffe, der Masterplan, sah zunächst nur vor, Flüchtlinge abzuweisen, die in Spanien, Italien oder Griechenland registriert worden sind und dort bereits einen Asylantrag gestellt haben. Schätzungsweise 15 Prozent der Betroffenen. Jetzt will seine CSU, anders wohl als er selbst, noch mehr: Zuzugsstopp für jeden, der seinen Fingerabdruck bei der Einreise nach Europa hinterlassen hat – das käme einem Schließen der Grenzen gleich. Wie das praktisch umgesetzt werden soll, weiß niemand, vor allem aber würde diese Haltung jegliche Chance auf einen Kompromiss mit der CDU nehmen. Wenn die kleine Schwesterpartei am Montag entsprechendes beschließt, dann beweist sie damit selbst: Es geht nicht um einen Punkt in der Flüchtlingspolitik – es geht den Hardlinern in der CSU darum, Merkel zu stürzen, und sei es um den Preis des völligen Bruchs mit der CDU.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD, die Familienpolitik und Entwicklungszusammenarbeit.